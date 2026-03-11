В неолит в Европе жили искусные кулинары

Исследователи провели химический анализ остатков пищи, сохранившейся на множестве осколков глиняной посуды периода неолита. Черепки, которые относят к периоду до начала бронзового века, были обнаружены на 13 участках раскопок в странах Северной и Восточной Европы.

По итогам анализов ученые обнаружили на черепках мясо, рыбу, моллюсков, фрукты и ягоды, например калину, зеленые овощи, корнеплоды, зерновые, включая ячмень, дикий овес, метлицу, растения и травы, в том числе лебеду, амарант, дикий чеснок и земляной каштан.

Анализ показал, что «повара» неолита искусно комбинировали мясо и рыбу с овощами и травами, «вдумчиво отбирая специи, чтобы было и красиво, и вкусно, и ароматно и приятно жевать».

Алена Миклашевская