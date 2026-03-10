Зумеры оказались патриархальнее бумеров

Почти треть мужчин и юношей из поколения Z (родившиеся в 1997–2012 годах) убеждены: жена должна всегда слушаться мужа. 33% зумеров считают, что последнее слово — за мужем в принятии важных решений, а 24% заявили, что женщине не следует выглядеть слишком независимо и быть самодостаточной.

Это показало исследование, проведенное компанией Ipsos и учеными Королевского колледжа Лондона в 29 странах мира, включая США, Великобританию, Бразилию, Австралию и Индию. В нем приняли участие 23 тыс. представителей разных поколений.

Опросы также свидетельствуют, что представители поколения бумеров, то есть те, кто родился в период с 1946 по 1964 год и годится зумерам в дедушки, придерживаются совсем иных взглядов на гендерные роли. Так, лишь 13% бумеров считают, что жена должна повиноваться мужу, и 17% настаивают, что последнее слово в принятии решений следует оставить мужчине. Всего 12% бумеров не хотели бы слишком большой независимости и самодостаточности женщин.

Алена Миклашевская