В Новой Гвинее нашли живыми поссумов, которых считали вымершими 6 тыс. лет назад

Австралийские ученые обнаружили в Новой Гвинее две особи двух разных видов семейства кускусовых. Как сообщил журнал Records of the Australian Museum, поссумы считались вымершими еще 6 тыс. лет назад. Но экспедиция в тропики выяснила, что они встречаются в лесах полуострова Чендравасих, где подобно своим менее редким сородичам, лазают по деревьям и питаются листьями, плодами, корнями и личинками.

В тропиках были найдены кольцехвостый кускус, обитающий в дуплах деревьев, и карликовый длиннопалый поссум весом около 200 г. Особенность второго в том, что четвертый палец на каждой его руке вдвое длиннее остальных, и это позволяет ему ловко добывать личинок из трещин в коре.

Как отмечают ученые, значительную помощь в обнаружении этих зверей им оказали местные папуасские племена майбрат и тамбраув, для которых кускусовые являются священными животными.

Алена Миклашевская