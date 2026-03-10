В «Горках Ленинских» рассказывают историю «разводки» Зинаиды Морозовой

С 8 марта на экскурсии в музее «Горки Ленинские» можно узнать о судьбе последней владелицы усадьбы Зинаиды (Зиминой) Морозовой.

Зинаида Морозова. 1890-е Фото: предоставлено Музеем-заповедником «Горки Ленинские» Построенный Федором Шехтелем по заказу Саввы Морозова для его жены Зинаиды особняк на улице Спиридоновка в Москве. Продав его после смерти мужа, Зинаила Морозова приобрела имение «Горки» Фото: предоставлено Музеем-заповедником «Горки Ленинские» Зинаида Морозова с детьми Тимофеем, Марией и Люлютой. 1903 Фото: предоставлено Музеем-заповедником «Горки Ленинские» Савва Морозов с детьми от брака с Зинаидой Морозовой Фото: предоставлено Музеем-заповедником «Горки Ленинские» Мария и Тимофей, дети Зинаиды и Саввы Морозовых, конец XIX века Фото: Собрание МАММ / предоставлено Музеем-заповедником «Горки Ленинские»

Усадьбу «Горки» жена московского градоначальника Анатолия Рейнбота приобрела в 1909 году. Ей достался дом начала XIX века, построенный на средства одной из прежних владелиц Аграфены Дурасовой. На средства Морозовой в «Горках» была проведена реконструкция и возведены новые хозяйственные постройки, к работам привлекался московский архитектор Федор Кольбе. В усадьбе Зинаида проживала с мужем.

После революции 1917-го усадьба была национализирована, хозяйка оказалась вынуждена перебраться в Москву, потом в подмосковное Ильинское, бедствовала, распродавая остатки прошлой роскошной жизни. Только в 1924-м благодаря заступничеству Владимира Немировича-Данченко 57-летней Морозовой была назначена государственная пенсия — в память о заслугах ее второго мужа Саввы Морозова в развитии театра в стране. А в «Горках» в том же 24-м ушел из жизни Владимир Ленин — усадьба стала его последним пристанищем на период болезни.

Зинаида Морозова прожила до 1947-го, похоронена на старообрядческом Рогожском кладбище. Она была из семьи старообрядцев-беспоповцев, уже в 17 лет была выдана замуж за Сергея Морозова из богатейшего купеческого рода, тоже старообрядческого. Но уже в 18 лет подала на развод, чем спровоцировала невероятный скандал в самых разных кругах. Развод для старообрядцев был практически неприемлем. А ее последующий брак в 21 год с Саввой Морозовым – из другой ветви того же купеческого рода, тоже старообрядцем, хоть и случился по большой взаимной любви, но тоже ничего, кроме осуждения, и в торговых кругах, и в высшем свете, куда богатый и щедрый делец был вхож, не получил. Мать Саввы Морозова и вовсе обозвала его избранницу «разводкой», указав сыну, что это еще более значительная, на ее взгляд, проблема невесты, чем отсутствие у нее приданого.

Зинаида Морозова очень старалась стать для московского света своей — бесконечно училась на дому языкам и не только, организовывала вечера на манер светских гостиных, куда заглядывал, например, Антон Чехов. Но даже он, выйдя оттуда, весьма язвительно отзывался о происходящем в письмах друзьям и родственникам.

Овдовев, Зинаида Морозова повенчалась с Анатолием Рейнботом. Город наполнили слухи, что этот брак исключительно по расчету — так Морозова, наконец, получала дворянство. Но так ли это, если после замужества она предпочла выходам в свет уединенную жизнь с мужем в «Горках», а спустя несколько лет потратила значительные средства на адвокатов, когда его обвинили в растрате? Вот обо всем этом и многом другом в полной удивительных перипетий жизни Морозовой и рассказывают теперь на экскурсии в отобранных некогда у нее «Горках Ленинских».