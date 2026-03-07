В конкурсе «Хороший Weekend» определен лонг-лист февраля

В начале февраля издание «Коммерсантъ Weekend» и школа «Хороший текст» объявили о старте литературного конкурса «Хороший Weekend». Претендентам было предложено разместить на платформе школы «Хороший текст» textore.ru свои работы на тему «А помните, как у классика?» Далее тексты изучала независимая комиссия. И в результате из более чем 200 присланных на конкурс рассказов были отобраны 16, чьи авторы претендуют на главный приз — публикацию на сайте издания «Коммерсантъ Weekend».

Вот список финалистов февраля.

Кристина Акопян. «Горизонт»

Надежда Антонова. «Неверие числу»

Алексей Го-шин-тан. «Что такое любовь?»

Арина Гуменюк. «Планета одиноких людей»

Влада Жнец. «Рассказ одной книги»

Екатерина Крюкова. «Соседка»

Анна Кузнецова. «Весна близко»

Николаевич. «Рукопожатие профессора Преображенского»

Elena Pandelis. «Море, море»

Александр Пономарев. «Что такое возраст»

Сергей Романов. «Муму говорит»

Юлия Рудченко. «Нерифмованное»

Екатерина Филиппова. «Чичиков и инфоцыгане»

Чинк. «Ну да, зверь твой, нежный и ласковый...»

Шагабута. «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой»

Антонина Югославова. «Дама с собачкой?»

Четырех победителей мы назовем 10 марта. А пока можно готовиться к конкурсу в марте. Прием заявок вот-вот откроется. Продолжаем!