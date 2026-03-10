От смерти сына к театральным подмосткам

«Хамнет: История, вдохновившая “Гамлета”» — лауреат «Золотого глобуса» за лучший драматический фильм и лучшую женскую роль, исполненную Джесси Бакли, а также восьмикратный номинант на премию «Оскар», включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и «Лучшую женскую роль». Кстати, все три эти награды другая картина американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, «Земля кочевников» про женщину, проводящую свой «золотой возраст» в фургоне на колесах, уже получила в 2021 году. Сама же Чжао прочно вписала себя в историю женского «Оскара», став настоящим явлением в кинематографе.

Текст: Юлия Шампорова

Кадр из фильма «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"», режиссер Хлоя Чжао, 2025

Фото: Amblin Entertainment, Focus Features

До Чжао за всю историю существования «Оскара» на получение главной режиссерской награды выдвигались только пять женщин — не более одной в номинации за год. Это Лина Вертмюллер в 1976 году, Джейн Кэмпион в 1993-м, София Коппола в 2003-м, Кэтрин Бигелоу в 2009-м и Грета Гервиг в 2017-м. Заветную статуэтку получила только Бигелоу.

В 2021 году Чжао стала второй женщиной в истории кино за почти 100 лет существования «Оскара», завоевавшей главную режиссерскую награду. Этому во многом способствовала мощная волна независимого антиблокбастерного женского движения в авторской режиссуре, вызванного пандемией и кассовым и фестивальным успехом малобюджетного фильма «Паразиты» Пон Чун Хо, получившего четыре «Оскара».

Кстати, в 2022 году эта тенденция продолжилась, и свой долгожданный «Оскар» за лучшую режиссуру завоевала и Кэтрин Бигелоу за «Власть пса», став первой в истории женщиной, получившей две номинации в этой категории в разные годы. В 2026-м рекорд снова бьет Хлои Чжао. К слову, если в 2021 году Чжао соревновалась с еще одной женщиной-режиссером Эмералд Феннел и ее дебютом в полном метре, фильмом «Девушка, подающая надежды», то теперь конкуренцию ей составляют исключительно мужчины: Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Райан Куглер («Грешники»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Джош Сэфди («Марти Великолепный»).

Как и картина «Земля кочевников», «Хамнет» тоже посвящен женщине: в центре сюжета жена Уильяма Шекспира Агнес (Джесси Бакли). Именно через ее оптику зритель узнает о знакомстве и замужестве с Уильямом (Пол Мескал), который на тот момент работает репетитором латыни у ее братьев в Стратфорде-на-Эйвоне XVI века. Далее мы сопровождаем героиню в мучительном рождении детей и постоянном беспокойстве за них, пока муж пробивает свой путь в качестве драматурга в лондонских театрах, и в смерти сына Хамнета в 11 лет от чумы, которую Шекспир переосмыслил в своей трагедии «Гамлет». Не случайно подзаголовок фильма гласит: «История, вдохновившая “Гамлета”».

Надо сказать, что Агнес в картине — женщина едва ли не более необычная по своему поведению, темпераменту и внутренней силе, чем ее избранник. Окружающие считают ее ведьмой, ведь большую часть времени она проводит в лесу, играя со своим ручным ястребом,— в этот момент ее и замечает Уильям, тоскливо посматривающий в окно во время урока латыни.

Каждая женщина в ее семье рождалась в лесу, и это давало ей особую природную силу и мудрость. Мать научила девушку магическим заклинаниям и применению трав, которые могут побороть любую хворь. А еще Агнес может видеть будущее людей, и свое в том числе, она знает, что у смертельного одра ее будут сопровождать двое детей, но детей у нее трое: старшая девочка и двойняшки Джудит и Хамнет, которые развлекаются тем, что выдают себя друг за друга. С этим предвидением связан постоянный страх Агнес потерять одного из детей, больше всего она переживает за Джудит, которую при рождении посчитали мертвой. Она пришла в себя, но оставалась хворой и болезненной. Когда Джудит заболела, вся семья уже ожидала худшего исхода, однако 11-летний Хамнет, который не мыслил своего существования без единоутробной сестры, решил сыграть с Джудит в игру, которую они столько раз практиковали. Он обманывает смерть, выдает себя за сестру и погибает от чумы вместо нее.

Агнес не может пережить эту смерть, не может не вспоминать умирающего в агонии ребенка, не может простить отсутствовавшего в этот момент мужа, который даже не попрощался с ним. Но у Уильяма свой процесс горевания — для театра он создает трагедию, называя ее именем сына (Хамнет и Гамлет в то время — один и тот же вариант имени), и заставляет миллионы людей разных эпох и стран сопереживать выдуманному им принцу датскому.

Создание произведения искусства из опыта личной трагедии — кульминация фильма. Чжао здесь через искусство театра, где впервые ставится новая пьеса Шекспира, показывает, как душевная травма, прожитая и переосмысленная художником, может тронуть огромное количество людей, объединить их и заставить чувствовать одно и то же.

В финальной точке режиссер и сама заставляет зрителей присоединиться к своим героям, используя известную и прежде неоднократно появлявшуюся в кино композицию «On the Nature of Daylight» одного из крупнейших кинокомпозиторов современности Макса Рихтера, который отвечал в картине за все музыкальное сопровождение. Произведение, созданное в 2004 году, известно по фильмам «Остров мертвых», «Прибытие», «Одни из нас», «Рассказ служанки», «Персонаж» и другим. Оно было написано как протест против войны в Ираке и посвящено хрупкости человеческой жизни и силе любви. Однако использование его в финале «Хамнета» из-за большого количества коннотаций скорее воспринимается манипулятивно и, несмотря на красоту этой музыки, несколько выбивает из довольно трогательной сцены единения артиста и зрителей своим пафосом и узнаваемостью.

Фильм Хлои Чжао основан на одноименной книге ирландской писательницы Мэгги О’Фаррелл, опубликованной в 2020 году. Произведение получило Женскую премию за художественную литературу и американскую Премию Национального круга книжных критиков, а в 2023 году стало известно о запуске экранизации. О’Фаррелл выступила соавтором сценария и сопродюсером картины вместе с Чжао. Проект также поддержали Стивен Спилберг и Сэм Мендес, став сопродюсерами картины.

Наряду с номинациями за лучший фильм, режиссуру, костюмы, саундтрек, адаптированный сценарий, работу художника-постановщика «Хамнет» номинирован на «Оскар» за лучший кастинг и лучшую женскую роль для Джесси Бакли, поэтому невозможно не сказать хоть пару слов об актерском составе картины, которая преимущественно держится на трех мощных работах. Эмили Уотсон играет строгую и даже порой жестокую мать Уильяма. Как многие свекрови, она решительно против женитьбы сына, считая Агнес ведьмой, недостойной войти в их благонравную семью. В целом эта роль созвучна работе Уотсон в недавней картине «Мелочи жизни», где она играет жестокую настоятельницу монастыря. За эту роль актриса получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль второго плана на 74-м Берлинском международном кинофестивале. Схожий образ она создает и в «Хамнете».

Шекспира в фильме играет Пол Мескал, который своими работами в проектах «Солнце мое» и «Нормальные люди» создал себе образ мягкого, чувствительного, романтичного мужчины. Таков он и в «Хамнете». Но ведущая актерская работа, конечно же, у исполнительницы главной роли, ирландской актрисы Джесси Бакли, которая за нее уже получила «Золотой глобус» и имеет все шансы на «Оскар». Бакли создает сложный образ, который совмещает в себе трагизм, внутреннюю свободу и даже неотесанность, глубину и таинственность. В чрезвычайно сложных сценах родов или гибели ребенка Бакли остается естественной и следует правде жизни.

Самостоятельную роль в картине играет природа — огромный густой лес становится как бы продолжением самой Агнес, не случайно в открывающей сцене мы видим, как она словно рождается на лесной опушке. Любование красотой природы — отличительная особенность фильмов Чжао: огромный на весь экран розовый закат из «Земли кочевников» стал визитной карточкой фильма. В «Хамнете» лес — это красивая, таинственная и порой грозная сила, которая открывается только той, которая чувствует здесь себя как дома. До замужества лес — это мир Агнес, который после вступления в брак сменяется стенами дома, и природа наказывает героиню за то, что та поневоле нарушает семейные традиции. Лес — это олицетворение дикого и свободного духа Агнес, который режиссер помещает в центр своего повествования, посвященного роли женщины в истории.