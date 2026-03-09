Burberry отмечает 170-летие в плаще

Модный дом Burberry запустил глобальную рекламную кампанию в честь своего юбилея под названием The Trench, Portraits of an Icon.

Фото: Tim Walker / Burberry

Проект посвящен фирменному стилю бренда, который на протяжении почти двух веков остается символом защиты от непогоды и объектом моды.

В серии черно-белых портретов, снятых Тимом Уолкером, приняли участие 23 звезды. Среди них — модели Кейт Мосс, Кендалл Дженнер, Рози Хантингтон-Уайтли, актеры Дейзи Эдгар-Джонс и Джонатан Бейли, а также певцы Little Simz и Хикару Утада. Задача кампании — создать межпоколенческий портрет современной культуры, где каждый демонстрирует собственный взгляд на культовый тренч.

Представленные модели одежды происходят из архива Burberry, включая вещи, выпускаемые по ордеру Карла III — статусу, который подтверждает, что бренд является официальным поставщиком королевского двора. Ткань габардин, изобретенная основателем бренда Томасом Берберри, исторически использовалась для экипировки полярников и военных.

В рамках юбилея бренд также обратился к истории своего логотипа, представив эволюцию мотива с рыцарем-всадником, — обновленная версия приурочена к Году Лошади.

Милена Двойченкова