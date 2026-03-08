Подать заявку в космонавты можно будет через «Госуслуги»

«Роскосмос» рассматривает возможность интеграции с порталом. Это позволит упростить кандидатам подачу документов в отряд космонавтов. Ведомство уже начало взаимодействие с платформой, чтобы претенденты могли собирать необходимые бумаги быстрее.

Прием заявок на пятый открытый конкурс стартовал 4 февраля и продлится до 30 июня. По условиям набора, участником может стать гражданин России не старше 35 лет, имеющий диплом о высшем образовании в области точных, естественных или медицинских наук.

Конкурсный отбор пройдет в два этапа: сначала комиссия изучит комплект документов, после чего допущенных к очной части претендентов ждут испытания. Эксперты профильных институтов проверят у них знание физики, математики и истории космонавтики, а также уровень владения иностранным языком. Кроме того, будет оцениваться грамотность, физическая форма и отсутствие хронических заболеваний.

Рост кандидата должен находиться в пределах от 150 до 190 см, вес — от 50 до 90 кг, а размер обуви не должен превышать 46-й. Отдельное требование касается татуировок — при их наличии претендент может получить отказ.

В действующем отряде госкорпорации сейчас насчитывается 27 человек.

