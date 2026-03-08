Фильм о Майкле Джексоне выйдет в апреле

Выход байопика «Майкл» о короле поп-музыки перенесен. Но ждать осталось недолго. А пока его создатели поделились свежим кадром. На нем запечатлен племянник певца Джаафар Джексон, который исполняет главную роль, пробирается сквозь толпу поклонников в сопровождении телохранителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Universal Pictures Фото: Universal Pictures

Ранее сообщалось, что работа над лентой идет успешно, а коллеги Джаафара по съемочной площадке впечатлены его перевоплощением. Ранее об актерских способностях племянника Майкла высоко отзывался исполнитель роли отца артиста Колман Доминго.

Картина рассказывает о ранних годах жизни музыканта: его детских выступлениях в группе The Jackson 5 и восхождении к славе. Маму исполнителя играет Ниа Лонг. Компанию ей в касте составляют Майлз Теллер, Лора Харриер и другие. Режиссер проекта — Антуан Фукуа, известный по фильму «Великий уравнитель», сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Милена Двойченкова