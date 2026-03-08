Фильм о Майкле Джексоне выйдет в апреле

Выход байопика «Майкл» о короле поп-музыки перенесен. Но ждать осталось недолго. А пока его создатели поделились свежим кадром. На нем запечатлен племянник певца Джаафар Джексон, который исполняет главную роль, пробирается сквозь толпу поклонников в сопровождении телохранителя.

Ранее сообщалось, что работа над лентой идет успешно, а коллеги Джаафара по съемочной площадке впечатлены его перевоплощением. Ранее об актерских способностях племянника Майкла высоко отзывался исполнитель роли отца артиста Колман Доминго.

Картина рассказывает о ранних годах жизни музыканта: его детских выступлениях в группе The Jackson 5 и восхождении к славе. Маму исполнителя играет Ниа Лонг. Компанию ей в касте составляют Майлз Теллер, Лора Харриер и другие. Режиссер проекта — Антуан Фукуа, известный по фильму «Великий уравнитель», сценарий написал трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан.

Милена Двойченкова

Фото: Amos Pictures

Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гэри американского штата Индиана. Он был седьмым из десяти детей в семье

Фото: Reuters

В 1964 году отец Майкла Джозеф создал семейную группу Jackson 5, вокалистом в которой стал будущий «король поп-музыки»

Фото: Reuters / Allen Fredrickson

Группа достигла успеха национального уровня. В 1976 году семейный ансамбль сменил звукозаписывающую компанию, после чего до 1984 года выпустил еще шесть альбомов

Фото: Reuters

Параллельно с деятельностью в группе Майкл Джексон записал четыре сольных альбома и ряд успешных синглов, в том числе «Got to Be There», «Rockin' Robin» и «Ben»

Фото: Reuters / Allen Fredrickson

В 1978 году Майкл снялся вместе с Дайаной Росс (на фото), которая много лет покровительствовала группе, в экранизации бродвейского мюзикла «The Wiz». Во время работы над спектаклем Джексон познакомился с музыкальным режиссером Квинси Джонсом. Он спродюсировал самые известные альбомы музыканта. Альбом «Off the Wall» (1979) разошелся тиражом в 20 млн экземпляров

Фото: Reuters / Mike Segar

Вторым альбомом, записанным с Квинси Джонсом, стал «Thriller» (1982). Он возглавлял хит-парады США в течение девяти месяцев и оставался в них более двух лет. За этот альбом Майкл Джексон получил восемь премий Grammy и семь American Music Awards. В 1985 альбом вошел в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее продаваемый за все время музыкального бизнеса. Объем продаж «Thriller» по всему миру составил 104 млн копий

Фото: Optimum Productions

В 1983 году во время одного из концертов Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою легендарную «лунную походку»

Фото: AP / Ron Frehm

В том же году на съемках рекламного ролика для Pepsi-Cola певец получил ожоги всего лица. Джексон был госпитализирован. В больнице Майкл посетил детское ожоговое отделение и после этого решил открыть с помощью Pepsi детский ожоговый центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

У певца также было немало других благотворительных проектов. В 1985 году вместе с Лайонелом Ричи он написал сингл «We Are the World» для помощи детям Африки. Несколько десятков звезд приняли участие в записи песни и собрали в результате почти $62 млн
На фото слева направо: Лайонел Ричи, Шейла Е, Элизабет Тейлор, Майкл Джексон и Дайана Росс

Фото: AP / Nick Ut

Третий (и последний) альбом тандема Джексон-Квинси «Bad» разошелся тиражом в 29 млн экземпляров

Фото: Reuters / Jacky Naegalen

Цвет кожи певца начал светлеть с 1982 года. Майкл Джексон утверждал, что подобные изменения во внешности не вызваны намеренными действиями, а стали следствием нарушения пигментации кожи. Кроме того, очертания лица певца несколько изменились из-за пластических операций

Фото: Reuters / Megan Lewis

В 1991 году Майкл Джексон выпустил альбом «Dangerous». Через два года певцу были предъявлены обвинения в развращении малолетнего мальчика, однако дело удалось замять. СМИ писали, что Джексон откупился от его родителей

Фото: Reuters / Eric Gaillard

В 1995 году вышел в свет двойной альбом «HIStory: Past, Present and Future — Book I». В него были включены диск с 15 новыми композициями и диск с лучшими хитами Джексона. Предполагалось, что альбом станет первой частью трилогии. Для сингла «Scream», исполненного с сестрой Дженет Джексон (на фото), был снят видеоклип стоимостью $7 млн. Этот рекорд не побит и сейчас. Общий тираж альбома составил 15 млн копий

Фото: Reuters / Mark Cardwell

Выпуска следующего альбома поклонникам пришлось ждать шесть лет. «Invincible» вышел в 2001 году и содержал 16 треков. Критики дали на альбом негативные отзывы, а продажи его были в два раза скромнее, чем у «HIStory»

Фото: Reuters

Чтобы продвинуть альбом «Invincible», было организовано специальное празднование 30-летия карьеры Майкла Джексона в Madison Square Garden. Впервые с 1984 года певец выступил на сцене вместе с братьями. В шоу также выступали Бритни Спирс (на фото), Usher, Уитни Хьюстон, Tamia, N`Sync

Фото: Reuters

В 2003 году певец выпустил сборник своих хитов «Number Ones». В конце года полиция обыскала поместье звезды Neverland. Певцу были предъявлены обвинения в совращении малолетних мальчиков. Суд по этому делу закончился в мае 2005 года оправдательным вердиктом. После этого Майкл Джексон уединился на острове Бахрейн

Фото: Reuters / Kimberly White

В ноябре 2008 года сын короля Бахрейна, шейх Абдулла бин Хамад аль-Халифа, подал в суд на певца за невыполнение контрактных обязательств. Шейх утверждал, что Джексон должен был ему заплатить $7 млн

Фото: Reuters

Майкл Джексон был женат дважды. С Лизой-Марией Пресли, дочерью «короля рок-н-ролла» Элвиса (на фото), они сочетались браком в 1994 году, а на развод подали уже в 1996. В том же году от Джексона забеременела его медсестра Дебби Роу. Они поженились, и в 1997 году Роу родила сына, Принца Майкла Джозефа Джексона, а через год — дочку, Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон

Фото: AP / HO

У Майкла Джексона есть еще один ребенок, Принц Майкл II, который родился в 2002 году от неизвестной суррогатной матери. В том же году в отеле Берлина, куда Джексон прибыл на вручение премии Bambi, он решил продемонстрировать ребенка поклонникам. Певец выставил его за перила балкона пятого этажа, при этом голова мальчика была почему-то обмотана полотенцем

Фото: AP / Tobias Schwarz

Майкл Джексон попал в зависимость от успокоительных и болеутоляющих лекарств еще в 90-е. Его друзья Элизабет Тейлор (на фото) и Элтон Джон помогали ему пройти реабилитацию

Фото: Reuters / Fred Prouser

В марте 2009 года певец объявил о том, что собирается выступить с прощальным туром This is it Tour. Концерты должны были начаться 13 июля 2009 года и завершиться 6 марта 2010 года. Первоначально планировалось провести 10 концертов на стадионе The O2 arena, вмещающем 20 тыс. зрителей, однако из-за высокого спроса на билеты организаторы запланировали десятки дополнительных выступлений. В сумме прощальный тур певца должны были увидеть более миллиона поклонников

Фото: Reuters / Michael Dalder

Концертам не суждено было состояться. Утром 25 июня 2009 года врач Джексона Конрад Мюррей сделал певцу инъекцию снотворного пропофол и отошел. Вернувшись через какое-то время, он обнаружил, что певец не дышит. Мюррей вызвал скорую, которая зафиксировала смерть Майкла Джексона

Фото: Reuters

В 2011 году Конрад Мюррей был признан виновным в непреднамеренном убийстве и приговорен к четырем годам лишения свободы

Фото: Reuters / Irfan Khan

7 июля 2009 года в Staples Center в Лос-Анджелесе прошла публичная церемония прощания с Майклом Джексоном. Бронзовый с позолотой гроб с телом певца был установлен на сцене. С траурными речами выступили в том числе Нельсон Мандела и дети Мартина Лютера Кинга

Фото: Reuters / Phil McCarten

После смерти артиста по всему миру стали устраивать флешмобы в честь короля поп-музыки — например, в Мехико под песню «Thriller» станцевало почти 13 тыс. человек

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Майкл Джексон был похоронен только 3 сентября 2009 года на кладбище Форест-Лаун в пригороде Лос-Анджелеса. На похоронах присутствовали исключительно его родственники и близкие друзья

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Памятные мероприятия в честь «короля поп-музыки» регулярно проходят в разных странах. Так, с 2006 года проводится акция Thrill the World, в рамках которой фанаты певца имитируют танец зомби из его клипа Thriller. В 2010 году более ста поклонников Майкла Джексона приняли участие в акции на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

В январе 2019 года вышел фильм Дэна Рида «Покидая Неверленд» (кадр на фото) — двухсерийная документальная лента, в которой поп-икону обвиняют в педофилии. В картине, вызавшей огромный резонанс, герои рассказывают о том, как Майкл Джексон манипулировал ими и их семьями и под видом детских игр насиловал их

Фото: Amos Pictures

