Крупнейшему центру искусств Европы одобрили реконструкцию на 231 млн фунтов

Власти Лондона утвердили план масштабной реконструкции культурного центра «Барбикан». Проект стоимостью £231 млн предусматривает модернизацию крупнейшего в Европе многофункционального комплекса искусств с сохранением его исторического облика.

Администрация лондонского Сити одобрила заявку на проект модернизации, разработанный с акцентом на доступность и экологичность. Работы не предполагают увеличения площадей, но должны решить давние проблемы с обслуживанием знаменитой оранжереи. Там будет создана климатически контролируемая среда для растений, а новые лифты и лестницы откроют для посетителей виды на комплекс с балконов. Значительная часть финансирования в размере £191 млн выделена городской администрацией. Оставшиеся средства планируется привлечь за счет благотворительной поддержки.

Открытый королевой Елизаветой II в 1982 году комплекс сейчас ежегодно привлекает более миллиона посетителей. Подготовкой проекта занималась команда архитекторов Allies and Morrison совместно с Asif Khan Studio и инженерами Buro Happold. Основные строительные работы стартуют в 2027 году, а с июня 2028-го по 2029 год центр приостановит большую часть деятельности для проведения самого интенсивного этапа реконструкции.

Милена Двойченкова