В Лондоне откроется флагманский магазин вселенной Гарри Поттера

Компания Warner Bros. анонсировала открытие крупнейшего магазина, посвященного миру волшебников, в столице Великобритании. Двухэтажный магазин площадью почти 2 тыс. кв. м расположится на Оксфорд-стрит в торговом центре The Ribbon.

Новое пространство задумано как интерактивная зона с воссозданными локациями из фильмов и книг. Посетителей ждут фотозоны и атмосфера, погружающая в знакомые сюжеты. Ассортимент будет включать эксклюзивные товары для поклонников франшизы.

Открытие запланировано на осень 2026 года. В Лондоне уже есть небольшой официальный магазин на вокзале Кингс-Кросс. Также работает студия Warner Bros. в Ливсдене, где проводят экскурсии по местам съемок Гарри Поттера. Новая торговая точка станет частью глобальной сети подобных пространств, уже открытых в Нью-Йорке, Чикаго и Токио. Открытие приурочено к 25-летней годовщине выхода первого фильма и грядущему показу телевизионной адаптации книг Джоан Роулинг от HBO.

Милена Двойченкова