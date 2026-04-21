Окраинная бескрайность

До 10 мая московская галерея «Джессика» и школа masters в пространстве masters:dom показывают персональный выставочный проект столичного фотографа Александра Гронского «Здесь что-то происходит». Александр Гронский (род. 1980) известен пейзажами на границе между мегаполисом и загородом.

Фото: Александр Гронский Фото: Александр Гронский Фото: Александр Гронский

Он работает в пограничной зоне между искусством и репортажем, между художественным снимком, обладающим публицистической актуальностью, и архивом фотографических свидетельств для будущего. И в результате находит образ, где чистая визуальность парадоксально сплавлена с социальностью. Повторяем материал о нем из Weekend от 5 апреля 2024 года.

Текст: Анна Толстова

Прямая речь: «Мне в принципе достаточно просто сфотографировать» О фотографии как вопросе

Наверное, серийность и проекты с какими-то рамками и какими-то ограничениями внутри них связаны с моим отношением к фотографии как к вопросу. У меня возникает вопрос, и фотография — это не ответ на вопрос, это как раз и есть сам вопрос. То есть то, что я делаю,— это не объяснение чего-то, это постановка вопроса. Мой друг-коллекционер настойчиво попросил меня написать какой-то artist statement к моей фотографии. У меня с этим проблемы: стейтментов практически нет. Я хотел отшутиться и сказал ему, что у меня фотографии делятся на три цикла: «что это такое?», «что это, *****, такое?» и «это что еще, *****, такое?». На самом деле точнее я уже не могу сказать. Но, действительно, все серии — это просто разная степень вопрошания, с разной интонацией. Мне всегда нравилось выложить фотку в инстаграм (Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и смотреть, как по-разному люди это называют: я как будто задаю вопрос, как в какой-то игре, а люди отвечают — такая форма коммуникации со зрителем. О кинематографичности глаза

Должен признаться, что выяснять что-то про Брейгеля я начал после того, как меня с ним стали сравнивать. Наша реальность уже в некотором смысле артикулирована способом смотрения на пейзаж через какие-то универсальные живописные каноны и традиции, но подключиться к этому брейгелевскому изображению можно через фильмы Тарковского и другое кино. Мы всегда обращаемся к пейзажу как жанру, имея какой-то багаж — способы смотрения, линзы, оптику. Я свое визуальное образование получил через кино, а не через музеи и живопись. У меня было очень сильное увлечение Тарковским, а Тарковский, конечно же, был именно музейно насмотренный человек. Я «Сталкер», наверное, по кадрам помню. В «Сталкере» есть удивительный для меня момент, когда они на дрезине приезжают в Зону, дрезина останавливается, и сам Сталкер говорит: вот, собственно, это оно и есть — а там какие-то шпалы валяются, столб перекошенный, в глубине дымка и вроде бы кусты. Но момент, когда он просто берет и очерчивает рамку, что вот это оно и есть, это и есть та самая невероятно ценная картина, место запредельной ценности, а два его спутника, два зрителя, совершенно не понимают, что это такое, и им кажется, что это какая-то профанация,— этот жест Сталкера для меня и описывает, наверное, жест фотографа. Что вот здесь оно и есть.

На фото: оператор Александр Княжинский и режиссер Андрей Тарковский (справа) на съемках «Сталкера» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Картина рассказывает о проводнике — Сталкере, который ведет Профессора и Писателя в запретную Зону, где, по слухам, когда-то упал метеорит и появилась таинственная Комната, исполняющая заветные желания. И хотя вход недалеко, по Зоне разбросаны смертельно опасные ловушки. По задумке режиссера черно-белые кадры показывают происходящее за пределами Зоны, а цветные — внутри Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Съемки картины начались весной 1977-го. Летом того же года, когда многие сцены были отсняты, большая часть материала оказалась браком. Обвиняли всех: от проявочного цеха до оператора. «Бурая муть по краям кадра, отсутствие нормальных глубоких черных теней, нерезкость»,— описывал механик съемочной аппаратуры Борис Прозоров. По одной из версий, пленку мог испортить сам режиссер, чтобы воплотить в жизнь новую концепцию «Сталкера» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Впервые Анатолий Солоницын (на фото слева) сыграл у Андрея Тарковского в фильме «Андрей Рублев». За ним последовали «Солярис» и «Зеркало». «Сталкер», где Солоницын исполнил роль Писателя, стал последней совместной работой актера и режиссера Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Изначально ключевые сцены должны были сниматься недалеко от города Исфара в Таджикистане — в месте с невероятным пейзажем и заброшенными угольными шахтами. Но в республике произошло крупное землетрясение, поэтому съемочной группе пришлось искать новую локацию. В результате на реке Ягала в Эстонской ССР, недалеко от Таллина, нашлась заброшенная электростанция, которая и стала основным местом съемок Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» В картине планировалось много зрелищных сцен, в том числе с использованием военной техники, а сам режиссер изначально рассматривал ее как «коммерческий» фильм. Однако в процессе съемок от спецэффектов отказались. «В фильме переплелись научная фантастика и метафизический кошмар, исповедь о вере и о любви. Это необыкновенное по своему внутреннему богатству произведение с первых же минут обращает на себя внимание необычной операторской работой, строгостью постановки, вдохновением, которое целиком пронизывает фильм-шедевр»,— писала о «Сталкере» французская газета France Soir Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» За время съемок Тарковский сменил трех операторов. Картину начинал снимать Георгий Рерберг, пленка с работой которого была испорчена. Вторым был Леонид Калашников, однако он не сработался с режиссером. На его место пришел Александр Княжинский (на фото). В общей сложности производство фильма заняло 33 месяца Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Во время работы над сценарием, худсовет настаивал, чтобы у персонажей были иностранные имена. Однако братья Стругацкие решили оставить героев безымянными и дать им прозвища. В фильме они упоминаются как Сталкер, Профессор и Писатель. По мнению ряда критиков, Профессор является символом научного материализма, Писатель отражает мировоззрение художника, а Сталкер воплощает в себе веру. Такой прием позволил вывести сценарий на новый уровень философского обобщения, приблизив его к притче

На фото (слева направо): актеры Анатолий Солоницын (Писатель), Александр Кайдановский (Сталкер), Николай Гринько (Профессор) на съемках фильма «Сталкер» Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Образ Сталкера долго не устраивал Андрея Тарковского. В первоначальном варианте фильма он задумывался как некий аферист и уверенный в себе парень. Однако в процессе переработки сценария было принято решение изобразить главного героя юродивым. Роль исполнил Александр Кайдановский (на фото). Критики сравнивают Сталкера с князем Мышкиным — персонажем «Идиота» Достоевского, который был одним из любимых писателей Тарковского Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» В 1980-м картина получила приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале, в том же году Андрей Тарковский стал лауреатом премии имени Лукино Висконти конкурса «Давид ди Донателло» в Италии. «Сталкер» оказался последним фильмом, созданным Тарковским в СССР Фото: предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» Следующая фотография 1 / 10 Фильм поставлен по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Работать над сценарием братья вместе режиссером Андреем Тарковским начали еще в 1974 году. Первоначально картина называлась «Машина желаний». Однако в результате длительной подготовки текста (сценарий переписывался более десятка раз), а также дальнейших его переделок во время съемочного процесса от исходного произведения осталось только понятия «Зона» и «Сталкер»

У меня нематериальный паттерн в отношении фотографии. Мне нравится снимать, но для меня все как будто заканчивается на этапе сайта и соцсетей — показать какие-то картинки в электронном виде. А вот материализация фотографии, печать, выставка — это так мучительно, мне сложно себя заставлять, и я всегда очень недоволен, какой-то кошмар просто. Преодоление нематериальности фотографии меня фрустрирует: это интересно коллекционеру, это нужно галерее или музею, а мне в общем-то уже не обязательно. Мне в принципе достаточно просто сфотографировать, а фотография на экране — это подтверждение того, что это есть. И тем, кто следит за фотографией, достаточно картинки в интернете. Если брать последний проект о Москве, то для того, что я последние два года снимаю, инстаграм (Instagram принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) стал очень важной, живой, естественной частью: это в меньшей степени про какое-то художественное высказывание, а больше про присутствие, свидетельствование, ухватывание стремительных перемен. Это уже происходит не в традиционном для меня режиме долгого хождения, выцеживания картинок, раскладывания, обработки, чтобы получился какой-то артикулированный продукт, высказывание. Здесь я просто каждый вечер выкладываю что-то, что за день снял, в режиме СМИ имени самого себя. О фотоархиве

Пересматривая свой архив, я обычно подтверждаю свой выбор: в интернет были выложены те же самые фотографии, какие я бы выбрал и сейчас, ну, может быть, добавилось бы процентов 15–20 новых, которые, мне кажется, лучше. Но я готов принимать то, что со временем изменится взгляд. И, соответственно, архив для меня — это нечто подвижное: сколько бы я к нему ни обращался, там будет всплывать то, что не просто случайно было отброшено, а то, у чего не было в тот момент контекста. И это меня очень захватывает в фотографии: я как бы не знаю, что я собираю, возможно, в будущем это будет иметь другое значение, возможно, у меня сейчас в принципе не может быть понимания, что я увидел, что это на самом деле значит. Большая часть азарта фотографирования для меня — в том, что я точно не знаю, что здесь есть, но я знаю, что здесь что-то происходит, и ощущение, что вот здесь что-то происходит,— важная часть импульса сфотографировать. Может быть, я сейчас чего-то не вижу, но когда-нибудь этот смысл станет важным. Это новая для меня роль: не коллекционера, а архивариуса, который должен все собрать, потому что какая-то маленькая деталька будет принципиально важной в будущем для чего-то пока неизвестного. Это новая идея выстраивания своей работы через образ архива.

Профайл Если взять за образец Бодлера и прочих теоретиков и практиков XIX века, то фланерство Александра Гронского — неправильное: не в толпе, сливаясь с нею, не по главным улицам города, а все больше по окраинам, часто безлюдным, в одиночестве, одиноким волком, выслеживающим свою фотодобычу там, куда не ступала нога фланера-хипстера. Но ведь и город XXI века стал неправильным: превратился из места в не-место, в распределитель бесконечных человеческих потоков, движущихся из одного пункта в другой. До недавних пор одинокого фланера Гронского тянуло в пограничные, лиминальные зоны между мегаполисом и тем, что еще не успело им стать, в зоны, выпавшие из социального пространства и в то же время стихийно обжитые,— этот интерес как будто бы рифмовался с его собственным межеумочным положением в мире географическом, социальном и художественном. Гронский родился в Таллине, бросил школу в 15 лет и с тех пор занимается фотографией. Профессионально — с 18 лет, когда начал подвизаться в фотожурналистике. Первые шаги в репортерской профессии были связаны с петербургским журналом «Красный» и его редактором Михаилом Борисовым: журнальная рутина — съемки в клубах, барах, ресторанах, портреты к интервью — и стала его, в сущности, автодидакта, университетом. Из Петербурга Гронский перебрался в столицу, оттуда — в Ригу, но потом вернулся в Москву, сделавшуюся со временем главным предметом его фотографии. Таллин, Петербург, Москва, Рига — будучи человеком асоциальным, он нигде не чувствовал себя частью местного фотосообщества. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky Следующая фотография 1 / 3 «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky «Норильск», 2013 Фото: © Alexander Gronsky После «Красного» Гронский много работал в глянце самого разного толка — путешествия, мода и стиль, городская жизнь,— снимал по заказу рекламных агентств и различных корпораций, объездил всю России и не только. Собрал большую коллекцию российских и международных фотонаград, в том числе приз World Press Photo 2012 за серию «Пастораль» (2008–2012), которая уже проходила по ведомству современного искусства. Предшествовавшие «Пасторали» городские исследования «Меньше единицы» (2006–2008) и «Край» (2008–2010) выдвигались и на премию Кандинского, причем первое прошло в финал. Путешествуя по городу и миру с редакционными заданиями, Гронский всегда снимал что-то свое, для себя, без особых целей, и был немало удивлен, когда в 2008–2009 годах галерея Photographer.ru решила выставлять и продавать его принты — не как репортаж. Так он стал официально, на институциональном уровне превращаться в художника, каким и был с самого начала.

Шедевр: «Пастораль» Серия фотографий, части I и II. 2008–2012 Впервые граница между Москвой и не-Москвой, выморочная территория Примкадья, стала предметом пристального и систематического всматривания в серии «Край» (2008–2010), после чего все принялись сравнивать Гронского с Брейгелем, потому что зима, человеческие фигурки и перспектива почти как в «Охотниках на снегу». «Пастораль» состоит из двух частей — зимней, захватывающей также позднюю осень и раннюю весну, и летней, снята в тех же пограничных между городом и загородом декорациях, однако фокус несколько сместился: даже если людей в поле зрения меньше, чем в «Крае», пейзаж в «Пасторали» гораздо более социален. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky Следующая фотография 1 / 7 «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky «Пастораль», части I и II 2008–2012 Фото: © Alexander Gronsky На дальнем плане громоздятся горы панельных многоэтажек, уже заселенных или пока не достроенных «человейников», трубы и градирни ТЭЦ, а на переднем плане — природа, если ее еще можно так назвать: остатки куцых лесополос; карьеры, заполненные водой; дебри, сквозь которые проложены народные тропы; свалки, строительные и стихийные; заборы и задворки гаражей; полосы отчуждения; стоянки какого-то табора, трудовых мигрантов или бездомных. Но социальность пейзажной картины заключается не в этих следах пребывания человека, а в нем самом — в фигурках отдыхающих на природе, коллективно, парочками и в одиночку. Кому-то досталась грязная лужа, кому-то — берег реки, и тут разворачиваются сцены в духе «Воскресного полдня на острове Гранд-Жатт». Одни прогуливаются под вышками ЛЭП, другие уединились в райских кущах на обочине для «Завтрака на траве», а третьи забрались куда подальше и совершают намаз. Язык не поворачивается назвать их стаффажем: из декоративной виньетки в рокайльном десюдепорте они, те, кто стремится на природу из своих спальных джунглей, но не в силах преодолеть границы МКАД, превратились в смыслообразующий элемент. В орнамент массы, которая даже в своем руссоистском эскапизме демонстрирует социальное предопределение и несвободу. Возможно, эта мысль усиливает не вполне брейгелевскую меланхолию — и без того свойственную взгляду пейзажиста Гронского.